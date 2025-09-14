Venezuela se une al cuidado ambiental y elimina progresivamente el uso de gases nocivos para la capa de ozono

La viceministra de Gestión Integral de la Basura del Ministerio para el Ecosocialismo, María Bracamonte afirmó que el Gobierno Nacional se encuentra trabajando para eliminar de manera progresiva el uso de gases refrigerantes nocivos para la capa de ozono.

Esta iniciativa se expresa en la propuesta presentada en el Foro-Tec “Alianzas productivas por la Protección de la Capa de Ozono”, y la Ruta 2025-2030, realizada en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), ubicado en Caracas, donde la funcionaria destacó que este es un paso gigante para la nación en materia ecológica.

«Como lo instruyó el presidente Nicolás Maduro, estamos impulsando el uso responsable de gases refrigerantes. Es por esto que desde la Gran Misión Madre Tierra Venezuela estamos cumpliendo lo enmarcado en el Protocolo de Montreal, tratado ratificado por 198 países para reducir sustancias que agotan la capa de ozono y esto se logra a través del Vértice 4 (Clima para la Vida), que promovemos el cuidado del ambiente y el fomento del Ecosocialismo, reafirmando el compromiso de la especie humana con la naturaleza y los derechos de la Madre Tierra», manifestó Bracamonte.

Finalmente, Yurly Tiberio, directora de Gestión de Emisiones y Efluentes del Ministerio de Ecosocialismo, aseguró que están formando a las universidades en el tema, dotando equipos de detección de fugas a empresas «y actualizando el marco legal, como con la Resolución 227 que regula los gases hidrofluorocarbonos», dijo.

Carla Martínez / Con información de Globlovision