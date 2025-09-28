Venezuela se movilizó: Más de 11 mil funcionarios participaron en el Simulacro Nacional de Desastres

El ejercicio contempló respuestas coordinadas ante emergencias como inundaciones, tsunamis, incendios forestales y urbanos, deslizamientos, sismos, ataques bélicos, conmoción social y accidentes tecnológicos.

Venezuela se movilizó este sábado en una jornada de preparación masiva con el Simulacro Nacional ante Desastres y Conflictos Armados, en el que participaron 11.767 funcionarios en 411 escenarios a lo largo del país.

El ejercicio contempló respuestas coordinadas ante emergencias como inundaciones, tsunamis, incendios forestales y urbanos, deslizamientos, sismos, ataques bélicos, conmoción social y accidentes tecnológicos, permitiendo medir la capacidad de reacción de los distintos cuerpos de seguridad, salud y rescate.

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, ofreció el balance de la jornada:

“Nos preparamos para cualquier evento que pueda afectar al pueblo. Vimos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a protección civil, bomberos, policías, brigadas escolares y personal médico trabajando en perfecta coordinación”, afirmó.

Cabello subrayó que el simulacro fue un ejercicio de articulación entre la ciudadanía y las instituciones:

“Este simulacro fue la demostración de que la unión popular, militar y policial es la base para garantizar una respuesta rápida y efectiva”.

El despliegue incluyó instituciones educativas, empresas públicas y el sistema Metro, que practicaron protocolos de evacuación y atención inmediata ante accidentes. “El presidente Nicolás Maduro acertó con esta iniciativa. Fue un entrenamiento que permitió evaluar y afinar los procedimientos en todo el país”, señaló el funcionario.

El cierre de la jornada dejó una conclusión clara: Venezuela cuenta con un pueblo y unas instituciones cada vez más conscientes y preparadas para enfrentar cualquier contingencia, naturales o provocadas.

