Venezuela rinde homenaje al maestro José Antonio Abreu ￼￼

Este jueves, el canciller de Venezuela, Félix Plasencia, rindió homenaje al maestro José Antonio Abreu, quien en vida dedicó su vida a la música y la enseñanza.

«Honramos la memoria del Maestro José Antonio Abreu, quien dio un profundo sentido de inclusión y esperanza a millones de niñas, niños y jóvenes a través de la fundación de la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela y @elsistema; modelo que ha inspirado a más de 40 países», tuiteó.

Leer también: Róver de la NASA logra medir por primera vez la velocidad del sonido de Marte

José Antonio Abreu, fundó el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Fue músico, compositor y maestro de varias generaciones de músicos venezolanos.

Según el portal del sistema, estudió una carrera profesional como planificador y economista, graduado de Sumacunlaude en la Universidad Católica Andrés Bello. También asumió los cargos de Ministro de Estado para la Cultura y Presidente del Consejo Nacional de la Cultura (CONAC).

Además, el maestro Abreu recibió innumerables reconocimientos en todo el mundo, entre ellos: Embajador para la Paz y de Buena Voluntad de la Unesco; The Right Livelyhood, Premio Nobel, otorgado por la Fundación Right Livelyhood, Suecia; Premio Polar, considerado como el Nobel de la Música.

También, fue merecedor del Doctorado Honoris Causa de más de 15 universidades venezolanas e internacionales.

Finalmente, el programa creado y desarrollado por el maestro Abreu, hoy en día representa un derecho de todos los niños y jóvenes venezolanos.

Con información de: VN