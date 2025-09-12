Venezuela rescata 4 niños más desde EEUU.: Camila Fabri agradece a Melania Trump y le pide mayor apoyo

La presidenta de la Gran Misión Plan Vuelta a la Patria, Camilla Fabri Saab, denunció que «hoy esperábamos 9 niños retenidos en Estados Unidos y llegaron 4, seguiremos luchando para traer de vuelta a más de los 60 que siguen retenidos».

Este viernes, un grupo de cuatro niños venezolanos regresó al país a través del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira. Los menores fueron repatriados gracias a la Misión Vuelta a la Patria, una iniciativa del Gobierno, presidida por Camilla Fabri.

Los infantes son: Breithker Alejandro Mosquera Álvarez (11 años), José Daniel Urdaneta Cárdenas (9 años), Dominic Gabriel Carmona Álvarez (10 meses) y Yoel Alejandro Zerpa Malave (5 años), quienes fueron separados de sus familias en abierta violación del derecho internacional y de los derechos humanos.

En las instalaciones del aeropuerto se encuentran los familiares de los menores de edad en compañía de los funcionarios de seguridad e identificación.

La presidenta de esta iniciativa promovida por el Ejecutivo señaló que «hoy es un día de celebración de la vida y de la esperanza; quiero agradecer al presidente Nicolás Maduro por haber hecho posible el regreso de 4 niños, de los 60 que faltan por regresar. También quiero agradecer a la primera dama de EEUU, Melania Trump, por escuchar nuestra petición; hoy ha hecho posible que niños como Dominic y Breithker pudieran ser devueltos a su mamá y deportados junto con ella», destacó.

Aclaró que aguardaban por la llegada de 9 niños dentro de la lista de pasajeros; sin embargo, no se ha concretado hasta los momentos.

«Según la lista de pasajeros, eran 9 los niños que iban a regresar y solamente regresaron 4, y quiero pedirle a Melania Trump que nos devuelvan a todos los niños, que ella siga intercediendo para hacer posible este milagro. De verdad que cada niño que regresa para nosotros es una gran victoria», subrayó.

Además, detalló que, hasta la fecha, con el Plan Vuelta a la Patria han retornado más de 13 mil personas en lo que va del 2025, además de otorgarles a cada uno de ellos la cedulación, atención médica y otros aspectos que contribuyan a su reinserción social.

Los niños y jóvenes de los cuales se espera el regreso a Venezuela son Isabalea Sifontes Rodríguez (12 años) Juan Manuel Sifontes Rodríguez (17 años), Jean Carlos Bermúdez Monsalve (13 años), Jahir Bermúdez Monsalve (15 años), Anyerson Gabriel Valencia Rubio (8 años).

De acuerdo a información suministrada por Fabri de Saab, el joven Jean Carlos Bermúdez Monsalve sufre de ataques de epilepsia y ansiedad.

Fabri Saab, junto al personal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) dieron la bienvenida a los connacionales y realizaron el procedimiento para garantizar su reinserción en la sociedad.

