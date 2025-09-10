Venezuela recibió un lote de 300 mil vacunas BCG de Brasil para proteger a recién nacidos contra la tuberculosis

El Ministerio de Salud ha implementado una logística especial para garantizar la cadena de frío durante el traslado hasta el Almacén Nacional de Epidemiología, desde donde se coordinará su distribución a las 24 entidades federales.

Este martes, Venezuela recibió un lote de 300 mil dosis de vacunas BCG (Bacilo de Calmette-Guérin) provenientes de Brasil. Estas vacunas están destinadas a proteger a los recién nacidos contra la tuberculosis meníngea y otras formas graves de esta enfermedad.

La entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, según informó el Ministerio para la Salud. Las dosis se incorporarán al stock nacional de vacunación para menores de un año y estarán disponibles en hospitales, salas obstétricas y centros de salud del sistema público.

El Ministerio de Salud ha implementado una logística especial para garantizar la cadena de frío durante el transporte de las vacunas hasta el Almacén Nacional de Epidemiología, desde donde se coordinará su distribución a las 24 entidades federales, priorizando las comunidades más vulnerables.

Este esfuerzo de inmunización busca reducir la morbilidad y mortalidad infantil, prevenir brotes epidémicos y mantener la operatividad de los servicios sanitarios.

