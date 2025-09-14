Venezuela ratifica lazos con China al cumplirse el segundo aniversario de la alianza “a Toda Prueba y Todo Tiempo”

El presidente Nicolás Maduro agradeció al Gobierno y al pueblo chino su “valioso e incondicional apoyo” frente a las “constantes agresiones de potencias hegemónicas”.

Al cumplirse el segundo aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica «a Toda Prueba y Todo Tiempo», el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, extendió un “efusivo y fraternal saludo” a su homólogo chino, Xi Jinping, y al pueblo de China.

Un comunicado emitido por el Gobierno venezolano, reafirma los lazos de amistad, cooperación y hermandad entre ambas naciones, proyectando un futuro de justicia, paz y estabilidad en un mundo más justo y multipolar.

Durante estos dos años, Venezuela y China han fortalecido una alianza “ejemplar”, fundamentada en la confianza mutua y el respeto irrestricto a la soberanía. El gobierno venezolano destacó la resiliencia de la hermandad frente a los desafíos globales, evidenciando que los proyectos comunes basados en la cooperación sincera y la complementariedad han generado “grandes beneficios tangibles”.

Agradecimiento por Apoyo “Valioso e Incondicional” frente a Agresiones

El comunicado reitera el “inquebrantable compromiso” de la República Bolivariana de Venezuela para avanzar hacia una relación bilateral de “mayores dimensiones”, que permita incrementar los contactos entre comunidades, gobiernos, partidos políticos, parlamentos, instituciones académicas y empresas.

Asimismo, Venezuela agradeció al Gobierno y al pueblo de China su “valioso e incondicional apoyo” frente a las “constantes agresiones de potencias hegemónicas”. Según el texto, estas potencias buscan “evitar el inexorable declive de su hegemonía mundial llevando adelante una agresiva guerra multidimensional contra las naciones que nos negamos a someternos a sus designios”.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión