Venezuela prohíbe el uso de drones en todo el país

El Ministerio de Transporte decretó la suspensión por 30 días de la compra, venta y uso de drones y aeromodelos en todo el territorio venezolano. La resolución, fue publicada el 18 de agosto en la Gaceta Oficial N° 6.927, el cuál también prohíbe el registro de estas aeronaves pilotadas a distancia.

Leer también: Un emprendimiento especial: Juguetes usados se transforman en nuevos sueños

La normativa, que aplica a todos los tipos de drones, sus partes y componentes, también suspende todas las operaciones de vuelo, dejando a los entusiastas de la tecnología y a las empresas que dependen de estos dispositivos en un limbo operativo. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) es el encargado de supervisar el cumplimiento de esta directriz.

Venezuela prohíbe el uso de drones

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado una justificación pública para la prohibición. Sin embargo, la medida coincide con el anuncio del presidente Nicolás Maduro Moros sobre el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país. El mandatario nacional, ha descrito este despliegue como parte de un «plan de paz» y ha instado a las milicias a estar «preparadas, activadas y armadas».

Este movimiento militar interno se produce en un contexto de creciente presencia de fuerzas estadounidenses en las aguas de Latinoamérica y el Caribe.

Según reportes de la cadena CNN, Estados Unidos ha desplegado 4,000 agentes, principalmente infantes de Marina, junto con aviones, barcos y lanzamisiles, bajo el pretexto de combatir a los carteles del narcotráfico. No obstante, desde hace años se ha intentado quebrantar la soberanía del Estado venezolano, con hostigamientos, sanciones, amenazas y diferentes tipos de mensajes en redes sociales.

En respuesta a la situación, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró que las autoridades venezolanas también están desplegadas en las aguas territoriales. Aunque no se ha establecido una conexión oficial entre la prohibición de drones y los movimientos militares de ambos países, la sincronía de los eventos sugiere un clima de elevada tensión por parte de la extrema derecha.

Por: Edwin «Sports» Hevia / NB



