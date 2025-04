Venezuela presente: Cardenal Baltazar Porras despidió al Papa Francisco en la Basílica de San Pedro

El cardenal Baltazar Porras viajó a la Ciudad del Vaticano para despedir al Papa Francisco durante los días en los que su cuerpo reposa en la basílica de San Pedro.

Desde las afueras de la basílica, Porras conversó con Unión Radio, a quienes les detalló parte de su experiencia junto a miles de fieles que asistieron este jueves a la capilla ardiente.

“Estamos por entrar a la Basílica de San Pedro con un grupo de sacerdotes venezolanos para orar en agradecimiento ante la tumba de ese querido Papa Francisco”, apuntó.

Afirmó que “solo en el recorrido que he hecho, unos 400 metros desde la Casa Generalicia de los Padres Jesuitas hasta acá, he visto infinidad de personas”, lo que describió como “ríos humanos” por la cantidad de devotos.

“No solo de católicos, sino de gente de todas las religiones, me he encontrado con un musulmán, por ejemplo, que me dijo: Yo siento que ese llamado a la fraternidad y a que somos todos hijos de Dios es lo que me ha traído, como musulmán practicante, a venir a las exequias del Papa Francisco”, expresó Baltazar Porras.

El arzobispo resaltó que el papa fue hombre querido por el mundo entero, y sostuvo que la misión de la Iglesia será que “su legado que permanezca, como él mismo lo pidió”.

“Nosotros, como venezolanos, tenemos una deuda muy grande con el Papa, que nos quiso tanto, que estuvo tan preocupado de todo y que nos dio ese regalo en sus últimas semanas de vida: dándonos a los dos primeros santos, a nuestro querido doctor José Gregorio Hernández y a la madre Carmen Rendiles. A lo largo de este año jubilar, seguramente recibirán esa canonización de parte de su sucesor”, agregó.

El Cardenal pidió mantener la oración para que la luz del Espíritu Santo que ilumine el Colegio Cardenalicio en el Conclave, “para que la elección del próximo Papa sea también un hombre abierto al mundo entero, a este mundo en cambio, con una actitud nuestra de iglesia en salida, siguiendo en el espíritu de Jesús”.