Venezuela logró cupos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 de escopeta

Con cuatro cupos la delegación nacional, logró un hecho sin precedentes en esta competición.

La delegación venezolana conformada por: Víctor Silva Datica, Víctor Silva Vega, Gabriele Evangelista y el dos veces olímpico en Los Ángeles 1984 y París 2024, Leonel Martínez, lograron los 4 cupos que buscaba Venezuela en este torneo.

En el evento que repartía 17 cupos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, los primeros clasificados llegaron a través de Víctor Silva Datica y Víctor Silva Vega en el skeet (tiro al plato) masculino; mientras que, en la modalidad de foso olímpico los nombres de Leonel Martínez y Gabriele Evangelista otorgaron los otros dos cupos más a Venezuela.

Esta gran actuación de la delegación nacional, representa un hecho sin precendentes en esta competición para los nuestros, alcanzando los 4 cupos que se fijaron como objetivo. Ahora quedará de manos de la Federación Venezolana de Tiro definir los nombres de los atletas que asistirán a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Bolivarianos como objetivo

La selección venezolana enfilará sus armas y afinará su puntería para hacer el mejor desempeño posible en los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Lima – Ayacucho 2025, que se disputarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre del presente año.

Para ello, los atletas practicarán y buscará las formas de como mejorar su postura, control del gatillo, respiración y enfoque mental, técnicas esenciales para poder conseguir un mayor y alto rendimiento en la disciplina, siempre viendo a la cita bolivariana como la nueva meta a cumplir.

