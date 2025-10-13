Venezuela insta a mantener la movilización mundial hasta lograr una paz justa para Palestina (+Comunicado)

El canciller de la República, Yván Gil, destacó que la presión política y diplomática global, han sido «decisivas para abrir este proceso».

El Gobierno de Venezuela insta a la comunidad internacional a mantener la movilización mundial hasta lograr una «paz justa y duradera para Palestina». Además, fija esta posición ante los recientes avances en las negociaciones que involucran a la Organización de Resistencia Político-Militar Hamás, las autoridades palestinas y el Gobierno de Israel.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, el canciller de la República, Yván Gil, destacó que la movilización popular internacional, junto a la presión política y diplomática global, incluida la de los Estados y pueblos árabes y musulmanes del mundo, han sido «decisivas para abrir este proceso».

Asimismo, afirma que esta movilización debe continuar hasta que «se cumplan plenamente los mandatos de la legalidad internacional», en particular las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que exigen la retirada de las fuerzas de ocupación de los territorios invadidos en 1967 y la creación del del Estado de Palestina con Jerusalén Oriental como su capital.

«Venezuela sostiene que, la paz verdadera solo podrá alcanzarse mediante la aplicación de la justicia internacional, que implique la investigación y el enjuiciamiento de los criminales de guerra y violadores de derechos humanos responsables de los crímenes cometidos contra el pueblo palestino», reza parte del comunicado.

El Gobierno nacional reitera su solidaridad inquebrantable con el heroico pueblo palestino y su compromiso de seguir acompañando, en todos los foros internacionales, la lucha por «una paz justa, duradera y fundada en la soberanía, la dignidad y la verdad».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión