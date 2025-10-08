Venezuela firma Tratado de Asociación Estratégica con Rusia

Este acuerdo, con vigencia de 10 años, tiene entre sus objetivos la creación de una infraestructura financiera independiente con el desarrollo de mecanismos que faciliten el comercio y la inversión sin dependencia de sistemas financieros occidentales.

Este martes, el presidente Nicolás Maduro rubricó el Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación con la Federación de Rusia durante una reunión de alto nivel con el embajador ruso, Sergey Mélik-Bagdasárov.

La firma del acuerdo consolida formalmente la alianza entre Caracas y Moscú, reforzando la posición multipolar de ambas naciones, y sella la hoja de ruta de la cooperación binacional por los próximos diez años.

«Al salir en Gaceta Oficial es ley de la República; le agradezco a la Asamblea Nacional su debate y este tratado aprobado hoy día de cumpleaños del presidente Vladímir Putin», señaló el mandatario.

El documento, originalmente firmado el pasado 7 de mayo en Moscú, tiene una vigencia de diez años y se renovará automáticamente cada cinco, con la intención de afianzar la estructura de la asociación estratégica.

Entre sus objetivos clave, se destaca la creación de una infraestructura financiera independiente con el desarrollo de mecanismos que faciliten el comercio y la inversión sin dependencia de sistemas financieros occidentales. Además del impulso de inversiones conjuntas mediante una colaboración estratégica en sectores vitales como petróleo, gas y minería y la alineación energética con coordinación en foros internacionales como la OPEP y el Foro de Países Exportadores de Gas.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión