Venezuela finaliza invicta la Ronda de Apertura del Campeonato Panamericano de Béisbol femenino

La selección de Venezuela derrotó 8-4 a México en la noche de este martes en el Estadio Jorge Luis García Carneiro de La Guaira, para culminar con récord de cuatro victorias y cero derrotas en la Ronda de Apertura del Panamericano de béisbol femenino.

México emboscó a la abridora criolla Mariana Natera, fabricándole a Venezuela sus dos primeras rayitas del torneo. Sin embargo, las criollas respondieron con una anotación al final de ese primer inning para poner el partido por una carrera y dos más en el tercero con sencillo de Mariana Valdez, para acortar nuevamente la diferencia, luego de que las visitantes agregaron dos más en el inicio de ese tercer capítulo.

El cerco se abrió finalmente para Venezuela en el sexto inning, con pelotazo con bases llenas a Gabriela García, imparable productor de dos carreras de Kimberly Caicedo y doble de Marlyn Yéndez, que agregó la séptima y octava anotación de las dueñas de casa.

No obstante, Angélica María Ledezma se llevó la victoria (1-0) al lanzar 3.1 episodios de relevo en blanco, donde apenas permitió un imparable y ponchó a tres rivales. La derrotada fue Verónica Romo (0-1). Las más destacadas de la ofensiva venezolana fueron: Mariana Valdez, de 3-2 con anotada y dos remolques, y Kimberly Caicedo, de 4-1 con registrada y par de traídas a la goma.

