«Venezuela esta en pie de lucha y alistada», aseguró la vicepresidenta Delcy Rodríguez y advierte que responderá a cualquier agresión

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha reiterado en varias ocasiones la existencia de un doble propósito que apunta a la transgresión de la soberanía venezolana en interés de sus recursos naturales.

Este domingo, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, afirmó que se mantiene «en pie de lucha, alistada, consciente y organizada en perfecta unión cívico-militar-policial», y advirtió que el país responderá a cualquier agresión.

«Venezuela está en pie de lucha, alistada, consciente y organizada en perfecta unión cívico-militar-policial. No amenazamos a nadie; respetamos las leyes internacionales», escribió la vicemandataria en su canal de la red social Telegram, donde dejó claro que ante cualquier agresión «encontrarán una muralla inexpugnable en la voluntad firme y decidida de todos los venezolanos».

Las declaraciones emitidas por la alta funcionaria surgen en un contexto regional en el que Estados Unidos, bajo la narrativa de la lucha antidroga, ha apostado en el Caribe lo que expertos califican como un «desproporcionado» despliegue militar, al supuestamente tratarse del combate contra el narcotráfico.

En este sentido, el Ejecutivo, junto al pueblo, ha emprendido la movilización cívico-militar-policial con el alistamiento a la Milicia Bolivariana y, consecuentemente, un sostenido entrenamiento de sus fuerzas, para asegurar la territorialidad del país.

En este mismo contexto, el jefe de los procesos de Diálogo y Paz de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este domingo que el Gobierno venezolano ha advertido por tres vías distintas a las autoridades de Estados Unidos sobre una grave amenaza contra su sede diplomática en Caracas, vinculada a una operación de falsa bandera.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión