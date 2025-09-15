Venezuela ejerce el legítimo derecho a la defensa: «Es una agresión en toda la línea y en camino de carácter militar»

Maduro recordó que el país tiene un plan y una estrategia que acompaña el alto mando político y militar.

Este lunes, en un encuentro con medios internacionales, el presidente Nicolás Maduro aclaró que no hay tensión con Estados Unidos, por lo contrario, existe una agresión en toda la línea que va en camino a ser de carácter militar.

«No es una tensión, es una agresión en toda la línea, es una agresión judicial cuando nos criminalizan, es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias, es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar», dijo el mandatario al enfatizar que «Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente, integralmente, a esta agresión».

Maduro recordó que desde hace cinco semanas «Venezuela ejerce su legítimo derecho, de acuerdo al derecho internacional y a la Constitución, a prepararse para la defensa de la paz», dijo, como lo ha sabido hacer, bajo una estrategia y plan en perfecta unión que acompaña el alto mando político y militar del país.

«Un alto mando político militar policial de sabiduría que debate, construye, trabaja y hemos enfrentado diversas circunstancias durante estas 5 semanas y cada una de ellas hemos ido dandole el tratamiento debido para preservar con dignidad y obedeciendo el mandato constitucional de garantizar la integridad territorial y el ejercicio pleno de nuestra soberanía, preservar la paz de todos los venezolanos”, sentenció.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión