Venezuela dijo presente en la VII válida del Campeonato Italiano del trofeo Easykart 2025

Este fin de semana estuvo cargado de mucha emoción para los criollos.

El primer fin de semana de octubre hizo pararse de los asientos a miles de personas. Hasta pilotos estuvieron en pista este fin de semana, contando con la participación de una delegación de pilotos venezolanos para competir en la séptima válida y en la final internacional del próximo campeonato italiano del trofeo Easykart 2025.

La séptima y última prueba ofreció montón de momentos repletos de emoción, recuerdos inolvidables, carreras deslumbrantes y grandes maniobras de sobrepasos. En el trazado transalpino de Lonato, en el último Race Day de la temporada en el país de la bota, subieron al primer sitial del del podio: Herman Bilushchenko (Easykart 60 U10), Edoardo Galimberti (Easykart 60), Andrii Kruglyk (Easykart 100), Marco Maestranzi (BMB Challenge), Riccardo Pollastri (Easykart 125), Ferenc Marcz (Easykart 125 Senior), Riccardo Pelloni (TM). Kart Challenge R1), Ferruccio Alacqua (TM Kart Challenge R1 Master), Massimiliano Pezzucchi (TM Kart Challenge R2).

Los monarcas del 2025 del Trofeo Easykart, son: Pietro Zorzi (Easykart 60 Under 10), Edoardo Galimberti (Easykart 60), Andrii Kruglyk (Easykart 100), Alessandro De Gaetano (Easykart 125), Marco Sertore (Easykart 125 Senior), Gabriel Moretto (BMB Challenge), Ivan Rechsteiner (TM Kart Challenge R1), Giorgio Rebora (TM) Kart Challenge R1 Master), Riccardo Rigodanza (TM Kart Challenge R2).

La bandera de Venezuela hondeó en Europa, una vez más

Una vez cumplida la participación de los competidores en las prácticas libres, sesión de clasificación, carrera sprint y carrera larga,se ubicaron los talentos criollos de la siguiente manera: Easykart 100: Alessandro González Párraga arribó en el puesto dieciséis (16°) después de haber ganado 8 posiciones desde su lugar en la grilla de salida. Fue sancionado (+5.000) por incorrecta posición del carenado anterior; Isaac Giovani, ocupó el lugar veinticinco (25°) luego de remontar 6 puestos desde la salida. Sebastián Serenelli Trebucq (GP Automotive SRL) finalizó en el lugar 30 tras perder 7 puestos desde la formación. 31 pilotos dijeron presente.

Easykart 125: Gaetano Ingoglia (Emilia Kart SRL) culminó 12. Ganó un lugar durante la competencia; Mikele Latte Arevalo (GP Automotive SRLS) cerró en el sitial veintiuno (21°) después de maravillar con su manejo y obtener hasta 13 posiciones durante la carrera y Esteban Hernández (Emilia Kart SRL) finalizó en el lugar veintinueve (29°) y retrocedió 6 posiciones por sanción por parte de los comisarios. En la final de esta categoría estuvieron 36 pilotos.

Easykart 125 Senior: Uwe Teppa (Ferrara Kart) llegó de veinticuatro (24°) después de ganar 5 plazas desde su puesto de salida y Lucio Gortari (Ferrara Kart) detrás de Teppa (25°), una vez que cedió 4 lugares. Teppa fue penalizado (+3.000) por “contacto con ganancia de posiciones”. Gortari fue penalizado por “carenado anterior en posición incorrecta”. En esta válida ambos fueron compañeros de equipo en CRG / BMB / VEGA. En la final de esta categoría participaron 28 pilotos. Con la séptima y última válida del Easykart Trophy ya terminada, el paddock de Easykart está a tope para enfocarse en el evento más anhelado del año calendario: la 24ª edición de las Easykart International Grand Finals, el «Easy World Championship», el cual está pautado para este fin de semana en la localidad de Lonato.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder