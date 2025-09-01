Venezuela derrota a México y se corona campeón de la Copa Panamericana de Voleibol

La selección venezolana de voleibol masculina se consagra campeón de la Copa Panamericana luego de vencer a México en la final por 3 sets a 1.

El primer set muy disputado entre ambos sextetos con triunfo para La Vinotinto de la Malla Alta sobre México con marcador de 25-23.

El segundo set muy emocionante y fue para Venezuela sobre México con pizarra 25-20.

El tercer set comenzó con Venezuela bajando un poco la intensidad, el cual aprovecho México adelantándose en el marcador hasta por seis puntos y termino a favor de los mexicanos 25-20.

El cuarto set comenzó con Venezuela más concentrada y adelante en el marcador sobre México el cual no perdió llevándose el set con marcador de 25-19, el partido por 3 sets a 1 y la medalla de oro de la Copa Panamericana de Voleibol Masculino Guanajuato, México 2025.

Hender «Vivo» González