Venezuela derrota a Colombia 15-3 y se corona campeón Panamericano Sub-15 de Béisbol

El equipo nacional derrotó con contundencia a Colombia para alzar el título y sellar el cupo al Mundial.

Venezuela cumplió con creces las expectativas en el Panamericano U-15 de Béisbol. En la Gran Final del torneo, la selección nacional se midió a su similar de Colombia, en un juego disputado en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, con transmisión de Meridiano Televisión, y que culminó con una apabullante victoria venezolana, por pizarra de 15 a 3.

Leer También: El Venezolano José Osuna aportó poder en gran despliegue ofensivo de las Golondrinas de Yakult en la Liga de Béisbol de Japón

El partido comenzó con dificultades para el combinado patrio, que empezó abajo en el marcador en el segundo episodio. Venezuela logró responder rápido, igualando las acciones en la propia parte baja del segundo inning, pero Colombia volvió a sorprender, con un cuadrangular de Yosgual Zabala en el tercer inning, que puso el juego 3-1 en favor de los cafeteros.

Desde ese momento, el compromiso se tiñó 100% de Vinotinto, ya que Venezuela fabricó nada más y nada menos que cuatro anotaciones, para tomar la ventaja en el encuentro. A partir de ahí, la ventaja se mantuvo siempre en el lado venezolano, y siguió aumentando de manera exponencial.

Derroche de poder

El cuarto episodio fue donde explotó definitivamente la ofensiva de Venezuela, para anotar nada más y nada menos que nueve veces, para aprovechar de gran manera el descontrol total que mostró el pitcheo de Colombia, y así sacar una ventaja que lucía completamente imposible de remontar.

La gran figura ofensiva fue Samuel Zivada, quien se fue de 2-1 pero con tres carreras impulsadas, además de dos carreras impulsadas. El ganador fue Luis García, quien en labor de relevo completo par de entradas en blanco, en las que permitió solo un imparable y dos boletos, además de sumar un abanicado.

Con este triunfo, Venezuela se lleva el título Panamericano sub 15, y además, se lleva el boleto a la Copa Mundial de la categoría, que se disputará en el próximo año 2026.

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano