El ministro de Defensa de Venezuela, General en Jefe Vladimir Padrino López, denunció este jueves la incursión de aviones militares de Estados Unidos que sobrevolaron peligrosamente cerca del país, atravesando la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía.

Durante su intervención, el ministro enfatizó que esta acción representa una grave provocación y una amenaza directa contra la seguridad y soberanía de la nación.



Venezuela denuncia maniobras altamente provocadoras de aviones de E.E.U.U en el Caribe

Detalles de la incursión y respuesta

En un balance de operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Padrino López precisó que los radares de la Fuerza Aérea Venezolana detectaron al menos cinco aeronaves de combate a escasa distancia de las costas venezolanas.

El ministro identificó tentativamente estas aeronaves como cazas F-35, señalando su despliegue desde bases en Puerto Rico. «El imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas… No nos intimidan; es una grosería, una provocación y una amenaza contra la seguridad de la nación«, declaró enfáticamente.

Sistema aéreo

El Sistema Integrado de Defensa Aérea identificó a estas aeronaves con patrones de vuelo correspondientes a militares: 400 nudos de velocidad y una altitud de 35.000 pies. Padrino López concluyó que las órdenes de respuesta ya han sido impartidas por el comandante en jefe, recordando el vigente decreto de estado de excepción para reafirmar la postura defensiva de Venezuela.

El Ministro Vladimir Padrino López ha sido enfático en su postura: la soberanía venezolana será defendida a toda costa.





Por: Edwin «Sports» Hevia Cadevilla / NB