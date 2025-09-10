Venezuela denuncia asedio de EEUU. ante Caricom

El viceministro para el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores, Raúl Li Causi, reiteró el compromiso del Gobierno nacional de fortalecer los lazos históricos de hermandad, cooperación y solidaridad con las naciones del Caribe.

Durante la II Cumbre de los países africanos y la Comunidad del Caribe (Caricom), celebrada en Addis Abeba, Etiopía, el viceministro para el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores, Raúl Li Causi, entregó misivas a los mandatarios caribeños para denunciar el asedio que sufre América Latina y el Caribe por parte del Gobierno de Donald Trump.

El diplomático venezolano, en nombre del presidente Nicolás Maduro, sostuvo encuentros con varios primeros ministros de naciones caribeñas para llevar la verdad de Venezuela al mundo en torno a la amenaza del despliegue militar de Estados Unidos en aguas del mar Caribe.

Li Causi reiteró el compromiso del Gobierno nacional de fortalecer los lazos históricos de hermandad, cooperación y solidaridad con las naciones del Caribe y resalta la importancia de avanzar en proyectos de cooperación e integración regional.

La II Cumbre África-Caricom sesiona bajo el lema «Asociación transcontinental para la reparación de los africanos y los afrodescendientes a través de las reparaciones».

