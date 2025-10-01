Venezuela debutará en el Estadio Monumental ´Simón Bolívar´ de Caracas ante República Dominicana en la Copa América de Béisbol

Cuba, México, Curaçao y Nicaragua serán el resto de los rivales en el resto de la Ronda de Apertura.

El martes se reveló el calendario completo de la Copa América de Beisbol, donde Venezuela; como anfitrión del Grupo A, debutará ante República Dominicana el próximo miércoles 12 de noviembre en el Estadio Monumental «Simón Bolívar» de La Rinconada.

Ese será el único encuentro de la jornada, con el resto de los equipos de ambos Grupos debutando al día siguiente.

Cabe destacar que solo ese juego inaugural entre criollos y quisqueyanos será en el Monumental, mientras que el resto del Grupo A (completado por México, Cuba, Nicaragua y Curaçao) se estará efectuando en el Estadio Jorge Luis García Carneiro en Macuto.

Los siguientes rivales de Venezuela serán Cuba (sábado; 14/11), México (domingo; 15/11), Curaçao (lunes; 16/11) y Nicaragua (martes; 17/11), todos a las 7:00PM.

No obstante, el Grupo B; conformado por Puerto Rico, Panamá, Colombia, Canadá, Brasil y Argentina, estará jugando la totalidad de todos sus partidos en el novedoso Estadio «Mariano Rivera» de la ciudad de La Chorrera, ubicada en la provincia de Panamá Oeste.

Los tres mejores de cada grupo avanzarán a la Súper Ronda, que será en el «Mariano Rivera» del 19 al 21 de noviembre. Por su parte, la ronda de medallas (partidos por el bronce y el oro) serán el 22 de noviembre también en suelo itsmeño.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder