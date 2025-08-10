Venezuela consiguió el bronce en los Juegos Mundiales de Softbol masculino en Chengdu, China

La representación criolla masculina comparte la medalla con Canadá, debido a que la lluvia impidió que se jugara el partido.

Este domingo se debían disputar los dos partidos por medallas en los Juegos Mundiales de Softbol masculino en Chengdu (China), con Venezuela consiguiendo el bronce, eso sí, compartido, por circunstancias especiales.

Ambos encuentros para definir el podio se tuvieron que cancelar debido a una fuerte lluvia en la ciudad asiática, lo que obligó a la organización a tener que repartir medallas para las cuatro selecciones. De este modo, el número 1 del mundo, Japón, y el número 7, Estados Unidos, recibieron la medalla de oro. Mientras que el número 6, Canadá, y el número 2, Venezuela, obtuvieron la medalla de bronce.

En las primeras horas del día en territorio chino, la lluvia no se detuvo y eso obligó a cancelar los dos partidos por las medallas programados para el domingo, por lo que se otorgaron dos medallas de oro y dos de bronce.

Para la selección nipona, esta medalla de oro supone su primer campeonato en una gran competición internacional, luego de haber perdido dos finales de Copa del Mundo anteriormente, en 2000 y 2019. Estados Unidos también celebra una hazaña importante. Es su primer título en un gran evento internacional de sóftbol masculino desde 1988 en Saskatoon, Canadá.

Venezuela, por su parte, corona de esta manera un gran verano dentro del softbol, tras ganar a Copa Mundial de Softbol Masculino WBSC 2025/2026 en Prince Albert el mes pasado, donde Canadá no tuvo su mejor participación y este resultado lo hace regresar a un podio en este deporte.

Las posiciones finales quedaron con los cuatro países ya mencionados con las medallas, Argentina como quinto, República Checa siendo sexta, Australia en el séptimo y Singapur en el octavo lugar.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder