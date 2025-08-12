Venezuela conquista 5 trofeos en el Campeonato Internacional de Cálculo en Camboya

El valenciano Ibrahim Hussein de tan solo 8 años, fue quien se coronó como campeón mundial en la modalidad de Cálculo, mientras que el resto de compatriotas laureados fueron: Matías Garcés y Matías Pérez.

La delegación venezolana de ALOHA Mental Arithmetic conquistó 5 trofeos en el Campeonato Internacional de Cálculo, realizado en Camboya, donde los 5 niños que integraron el equipo criollo se alzaron con un champion (1er lugar), mientras que el resto logró llegar en segunda y tercera posición.

Leer También: La FVF anunció: La Vinotinto Femenina seguirá jugando en el ´Coloso de la Campiña´ el Estadio Metropolitano de Cabudare

El valenciano Ibrahim Hussein de tan solo 8 años, fue quien se coronó como campeón mundial en la modalidad de Cálculo, mientras que el resto de compatriotas laureados fueron: Matías Garcés y Matías Pérez, ambos en el tercer lugar de sus categorías, mientras que Megan Parra y Mathias Parra hicieron lo propio en la segunda posición. Todos oriundos del estado Carabobo.

ALOHA Mental Arithmetic es un programa mundial diseñado para niños de 5 a 13 años, en el que se les enseña a realizar cálculos mentales con rapidez y precisión, y así contribuir con su desarrollo cognitivo. Esta organización tiene presencia en al menos 40 países y hace una competencia mundial cada año para medir a sus más de 250 mil participantes.

En el caso de Venezuela, el programa existe de 2022 y tiene centros en Valencia, estado Carabobo, así como en la ciudad de Caracas. Entre ambos centros agrupan a más de 200 niños, que mediante actividades de integración y juego, integran nuevos conocimientos y capacidades.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión