La ministra para los Pueblos Indígenas, Clara Vidal descartó categóricamente la celebración de la llegada europea, calificándolo como un «hito de persistencia» de la memoria ancestral de la nación.

El Panteón Nacional se convirtió este domingo en el epicentro de una declaración con resonancias históricas. En una jornada que conmemora los 533 años de la Resistencia Indígena, las autoridades gubernamentales venezolanas transformaron el tradicional acto de izada de la bandera en una plataforma para cimentar la narrativa antiimperialista del Estado y reivindicar la lucha ancestral de los pueblos originarios.

Leer También: ¿Corrupción en el Comité? Apuestas millonarias revelan una filtración del resultado en el Premio Nobel a la extremista María Corina Machado

​El solemne acto estuvo presidido por la ministra para los Pueblos Indígenas, Clara Vidal, quien dirigió el ritual de izada del tricolor patrio en el Foro Libertador. La bandera fue entregada simbólicamente a los cadetes de la Academia Militar.

​La ofrenda floral, colocada ante el sarcófago de Simón Bolívar, se extendió de manera significativa a los restos simbólicos de los caciques Guaicaipuro y Apacuana. Este gesto subraya el hito impulsado por el chavismo de elevar a los líderes indígenas al máximo altar patrio, equiparando su gesta libertaria a la de Bolívar.

La Persistencia frente al Colonialismo

​El discurso de la ministra Vidal descartó categóricamente la celebración de la llegada europea, calificándolo como un «hito de persistencia», al declarar: «Hoy no conmemoramos el inicio de una era colonial, sino la persistencia de una memoria ancestral que se niega a ser borrada».

​La intervención, sin embargo, giró bruscamente del pasado al presente, al denunciar un «asedio» contemporáneo. La Ministra alertó con severidad que la soberanía nacional sigue bajo ataque del gobierno norteamericano «y sus aliados», estableciendo una comparación directa entre los navíos de 1492 y las tensiones actuales.

​»Hoy en pleno 2025, siglo XXI, quieren repetir la misma historia de esos barcos, que en 1492 llegaron con la cruz y hoy estamos frente a otros barcos, pero con misiles y aquí estamos dispuestos en ofensiva permanente», aseveró Vidal.

El evento también contó con la presencia del ministro de Cultura, Ernesto Villegas, ministro de Agricultura y Tierras, Julio León Heredia, ministro e las Comunas, Ángel Prado y la ministra para la Mujer, Yelitze Santaella.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión