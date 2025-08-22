Venezuela condena de forma enérgica atentado terrorista en Cali, Colombia

En un comunicado de la Cancillería se reafirma el rechazo categórico del Estado venezolano a cualquier forma de violencia, en especial a los actos que comprometen la paz y la seguridad de los pueblos.

Venezuela condenó en forma enérgica «el atentado terrorista» ocurrido este jueves en la ciudad de Cali, Colombia, frente a la Base Aérea “Marco Fidel Suárez», que causó un saldo preliminar de cinco personas fallecidas y al menos 36 heridas, todas civiles.

Mediante un comunicado emitido por la Cancillería, publicado en las redes sociales del ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, el gobierno venezolano expresó su solidaridad al presidente Gustavo Petro y al pueblo de Colombia, así como sus condolencias a los familiares de las víctimas, y su acompañamiento a los heridos y afectados.

En el texto, se reafirma el rechazo categórico del Estado venezolano a cualquier forma de violencia, en especial a los actos que comprometen la paz y la seguridad de los pueblos.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión