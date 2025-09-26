Venezolanos se alistan para participar en el Simulacro Nacional de Protección Civil este sábado 27 de septiembre

El ejercicio práctico de acciones de respuesta para simular una situación de emergencia o desastre provocada por un terremoto tiene el objetivo de educar ante cualquier evento de este tipo en el territorio.

Los venezolanos están listos para ir al Simulacro Nacional de Protección Civil, este sábado 27 de septiembre, una actividad convocada por el Ejecutivo a la que se sumarán las escuelas y liceos del país.

Leer También: La Cruz Roja Venezolana anuncia operativo nacional para promover gestión de riesgos y prevención en comunidades

El ejercicio práctico de acciones de respuesta para simular una situación de emergencia o desastre provocada por un terremoto estará a cargo de Protección Civil, con el objetivo de educar ante cualquier evento de este tipo en el territorio.

“Vamos a incrementar esta jornada para activar los planes que tiene Venezuela y convocar a todo nuestro pueblo (…) ya he dado las instrucciones. ¡Preparados!”, expresó el jefe de Estado en el canal Telegram.

En este sentido, el presidente Nicolás Maduro exhortó a quienes tengan los conocimientos en primeros auxilios a contribuir en la jornada; al mismo tiempo hizo un llamado a la participación masiva del pueblo venezolano.

Entre los que participarán en el simulacro, estarán el Poder Popular, Protección Civil, bomberos, Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El objetivo principal es fortalecer las capacidades de preparación y respuesta ante una emergencia real, buscando reducir las pérdidas humanas y materiales que pudiera causar un sismo. Específicamente, se realizan para:

Evaluar la eficacia de los planes de emergencia, rutas de evacuación y zonas de seguridad.

Identificar qué hacer y cómo actuar en caso de emergencia, en aras de promover una respuesta oportuna y eficiente.

Capacitar y adiestrar a las personas en los procedimientos de autoprotección y evacuación, al fomentar una cultura de la prevención y la protección civil.

Comprobar la funcionalidad de los sistemas de alarma y los equipos de emergencia como extintores o botiquines.

Evaluar los tiempos de respuesta y la coordinación entre las distintas brigadas o grupos de respuesta.

Detectar fallas y deficiencias en la planeación y ejecución de las acciones para poder corregirlas y mejorar el plan de respuesta.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión