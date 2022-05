Venezolanos reyes del WAR en la temporada 2022 de Las Mayores

La representación venezolana está siempre dentro de algunas estadísticas destacadas y a continuación de mostraremos a los criollos líderes del WAR en la temporada 2022 de las Grandes Ligas – MLB.

La legión criolla en Las Mayores, es numerosa siendo la tercera en este ámbito por detrás de los Estados Unidos y la República Dominicana, es por eso que ver tantos venezolanos en las estadísticas destacadas resalta la gran labor que desempeñan los peloteros venezolanos.

Gracias a esta gran demostración te enseñaremos los venezolanos líderes del WAR en la presente temporada 2022 de la Gran Carpa.

¿Qué es el WAR?

Las siglas “WAR” significan (Wins Above Replacement), lo que quiere decir “Victorias por encima del nivel de remplazo”. En términos más simples, representa la cantidad de victorias que un jugador aporta a un equipo con su nivel de juego, al ser comparado con un jugador de nivel de remplazo.

Esta estadística toma en cuenta el aporte ofensivo y defensivo del jugador para cualquier posición defensiva, incluyendo a los lanzadores. Se encarga de evaluar los aspectos más importantes del aporte de un jugador a su equipo, utilizando métodos avanzados de análisis estadístico.

Jugador de nivel de reemplazo

Un «jugador de nivel de remplazo» es aquel que cuesta el mínimo nivel de inversión de un equipo. Se trata básicamente de jugadores que no cuestan mucho y que tienen un aporte neutro en un equipo. Estos pueden ser jugadores de ligas menores, que no fueron piques importantes en el draft y que no son considerados como prospectos.

Escala del WAR

Menor a cero: un jugador inferior al nivel de remplazo.

Entre 0 y 2: un jugador de reserva

Entre 2 y 4: un jugador titular en cualquier buen equipo

Superior a 4: jugador de juego de estrellas

Superior a 6: jugador estrella

Superior a 8: jugador candidato al MVP

Venezolanos líderes del WAR

Pablo López 2.2

Martín Pérez 1.8

Andrés Giménez 1.7

José Altuve 1.5

Willson Contreras 1.3

Anthony Santander 1.0

Gleyber Torres 1.0

Eugenio Suárez 1.0

Venezolanos con mayor WAR esta temporada



Números de estos lideres del WAR en 2022

Pablo López

López, ha sido de los mejores criollos en su equipo y la MLB, con una increíble actuación desde el montículo con registro de 4-1, 48 ponches y una efectividad de 1.57 en 46 episodios lanzados.

Martín Pérez

Martín Pérez, en su regreso a Texas ha destacado por estar cuchillo desde la lomita donde se ha adjudicado tres triunfos en ocho apperturas, recentando 38 chocolares en 49.1 entradas de labor para dejar una efectividad de 1.64.

Andrés Giménez

El infielder Andrés Giménez tiene un average .290 disparando 31 hits en 107 turnos al bate, con cuatro jonrones, aprovechando las oportunidades con la finalidad de consolidarse como titular con los Guardianes.

José Altuve

Altuve, ha marcado un antes y un después en esta temporada luego de que visitara la lista de lesionados ha llegado completamente encendido, representando un poder ofensivo desde su regreso que le permitió a su equipo ganar 8 juegos en fila , actualmente batea para .282 con 31 hits, nueve cuadrangulares y 14 remolcadas.

Willson Contreras

Contreras, en los últimos 15 encuentros batea para .292, con tres vuelacercas, siete boletos y 14 hits en 48 turnos al bate, adicional a esto siete carreras remolcadas, demostrando que tiene un poder ofensivo digno de cualquier equipo de la MLB.

Anthony Santander

A pesar de que su equipo marcha de último en el Este de la Liga Americana, Santander, ha despachado siete vuelacercas, remolcando 21 carreras y anotando 19 en 146 turnos al bate.

Gleyber Torres

“El de Caracas”, batea para un bajo promedio de .234 pero ha sabido encajar en los movimientos que realiza a diario Aaron Boone para tenerlo en el lineup ya que desde que inició la temporada Gleyber Torres ha estado encendido en situaciones de “clutch” remolcando 19 carreras y disparando cinco cuadrangulares.

elfildeo,com