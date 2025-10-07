Venezolanos protestan en Caracas contra el genocidio de Israel a Palestina (+Fotos)

La movilización tiene como punto final la Embajada de Palestina, donde el pueblo condenará la ofensiva sionista avalada por Estados Unidos.

Este martes, desde el parque Generalísimo Francisco de Miranda en Caracas inició la Gran Marcha por la Libertad y la Soberanía Plena de Palestina y Venezuela, y para protestar por el genocidio perpetrado por Israel contra la Franja de Gaza desde hace dos años.

La movilización tiene como punto final la Embajada de Palestina, donde los venezolanos condenarán la ofensiva sionista avalada por Estados Unidos.

Están presentes el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández; la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez; el rector de la Universidad Nacional de las Comunas, Jorge Arreaza; y la diputada a la Asamblea Nacional, Blanca Eekhout, quien exclamó que en Palestina «se juega la vida de la humanidad», y que «el mundo unipolar liderado por Washington pretende imponerse a partir del exterminio de los pueblos».

Por su parte, el parlamentario electo Jimmy Gudiño condenó que el presidente Benjamín Netanyahu ordenara los ataques destinados a acabar con el pueblo palestino. «Desde Venezuela, al igual que otras naciones, condenamos al asesino de niños, niñas, adolescentes, […] le decimos a Netanyahu que es un asesino sumamente grande de la humanidad», acotó, además de comparar al mandatario israelí con el líder nazi, Adolf Hitler.

Esta jornada tiene lugar en medio del apoyo de Venezuela al pueblo de Palestina en el marco del derecho a la autodeterminación.

