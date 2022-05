Venezolanos en EEUU ya tienen más de un año esperando por el TPS

Venezolanos a la espera del TPS

“La espera ha sido terrible, no solo por la parte económica sino por la parte personal y profesional”, explicó un aplicante de TPS venezolano a VOA. “Ya estamos en abril… casi un año desde que apliqué y todavía no he recibido respuesta (…) He decidido abandonar el caso e irme a Europa porque no sé cuánto más va a tardar esto y la verdad es que ha sido terrible todo este tiempo esperando sin poder trabajar”.

De acuerdo con datos de la misión diplomática de Juan Guaidó en Estados Unidos, a falta de pocos meses para que el próximo 9 de septiembre venza el plazo dado por la administración Biden para aplicar al TPS, 186.000 venezolanos, de los 237.00 que aplicaron, siguen afectados por las demoras.

Fuentes cercanas al gobierno de Biden aseguran que el proceso está tomando incluso más de 12 meses, no hay garantía del tiempo que tarda desde que se hace la solicitud hasta que efectivamente lo reciben.

