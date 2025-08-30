Venezolanos continúan sumándose este sábado 30 de agosto al alistamiento militar en defensa de la soberanía nacional

Desde tempranas horas, jóvenes, trabajadores, reservistas y representantes de diversos sectores sociales se concentran con entusiasmo y sentido patriótico, respondiendo al llamado de integrarse voluntariamente a las filas de la defensa nacional.

Este sábado 30 de agosto, continúa en todo el país la segunda fase del proceso de alistamiento de la Milicia Bolivariana, como parte del Plan Nacional de Soberanía y Paz convocado por el presidente Nicolás Maduro. La jornada sigue movilizando a miles de ciudadanos en más de 945 puntos estratégicos distribuidos en plazas Bolívar, unidades militares, empresas públicas y espacios comunitarios.

Leer También: Presidente Nicolás Maduro invita al país a sumarse al alistamiento militar en nueva jornada este fin de semana



Desde tempranas horas, jóvenes, trabajadores, reservistas y representantes de diversos sectores sociales se concentran con entusiasmo y sentido patriótico, respondiendo al llamado de integrarse voluntariamente a las filas de la defensa nacional. El presidente Maduro calificó esta movilización como una «respuesta conmovedora y genuinamente patriótica» y reiteró su llamado a consolidar la unión cívico-militar como garantía de paz y estabilidad.

Durante la jornada, líderes regionales, autoridades militares y organizaciones comunitarias acompañan el proceso, que no solo busca fortalecer la Milicia Bolivariana como componente auxiliar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), sino también reafirmar el compromiso ciudadano con la autodeterminación y la paz.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, subrayó que el alistamiento es voluntario y forma parte de una estrategia integral para enfrentar cualquier amenaza externa. «La milicia es el arma secreta y más contundente del pueblo venezolano», afirmó.

Con esta segunda convocatoria, el Gobierno aspira a movilizar a 4,5 millones de milicianos en todo el país, consolidando una estructura de defensa popular frente a los desafíos internos y externos que enfrenta Venezuela.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión