Venezolanos celebran vigilia en Roma en vísperas de la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles (+Fotos)

La Basílica del Sacro Cuore di Gesù (Sagrado Corazón de Jesús) en Roma se convirtió este sábado en el epicentro de la fe venezolana en el exterior. Cientos de peregrinos, religiosos y miembros de la diáspora se reunieron en una vigilia especial de oración, música y meditación, en preparación para la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, prevista para este domingo en horas de la madrugada, hora de Venezuela.

Una noche de oración, música y esperanza



La jornada inició con la exposición del Santísimo Sacramento y una profunda oración colectiva por la paz, la unidad y la reconciliación del pueblo venezolano. Posteriormente, la Orquesta Sinfónica de Venezuela, invitada especial a este histórico encuentro, ofreció un emotivo concierto con obras del repertorio clásico nacional y piezas de inspiración religiosa, propias del Sistema Nacional de Orquestas.

La basílica, completamente colmada, fue decorada con imágenes y banderas venezolanas, mientras en la fachada principal se iluminó la figura del doctor José Gregorio Hernández, símbolo de fe, servicio y esperanza para millones de devotos dentro y fuera del país.

La Sinfónica de Venezuela eleva su música como oración



El momento más conmovedor de la noche llegó con la presentación de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, que interpretó melodías cargadas de emoción y espiritualidad.

De acuerdo con el reporte de Globovisión, entre los asistentes se respiraba un ambiente de fraternidad, fe y orgullo nacional. Muchos peregrinos viajaron desde distintas ciudades italianas, e incluso desde América Latina, para acompañar esta vigilia en honor a los que serán los dos primeros santos venezolanos reconocidos por la Iglesia Católica.

Un encuentro de fe que une a la nación



Desde tempranas horas, la comunidad venezolana en Roma ha organizado diferentes actividades espirituales y culturales en el marco de la canonización. La vigilia de este sábado representa el cierre simbólico de un largo camino de devoción y esperanza que comenzó hace décadas con las causas de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

La ceremonia oficial de canonización se llevará a cabo este domingo 19 de octubre en la Plaza de San Pedro del Vaticano, presidida por el Papa León XIV, y será transmitida en directo por medios nacionales e internacionales.

Con este acto, Venezuela ingresará oficialmente al mapa espiritual del mundo, elevando al doctor José Gregorio Hernández —el médico de los pobres— y a la Madre Carmen Rendiles —fundadora de las Siervas de Jesús— a los altares de la santidad.

“Desde Roma hasta Caracas, Venezuela celebra la fe, la esperanza y la unión en un solo corazón”, concluyó el reporte especial de Globovisión desde la capital italiana.

