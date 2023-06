Venezolanos celebran el día del periodista este 27 de junio

Este 27 de junio en Venezuela es un día dedicado a los profesionales que siempre van en busca de la verdad, aquellos periodistas que se encargan de informar, entretener, redactar y reportar cada acontecimiento. Cumpliendo con el labor y siendo una fuente confiable al trasmitir datos imparciales y veraces.

Cada día estos especialistas salen a la calle, para dar a conocer la opinión de todas las personas que conforman esta nación, dándole prioridad a las necesidades que presentan, para que los ciudadanos encargados o autoridades competentes conozcan las problemáticas.

En la Corporación Somos Media, conformada por Noticias Barquisimeto, Somos Tv y Somos 93.5Fm, se entrevistaron a los periodistas que hacen posible la magia de cada espacio, para conocer un poco de su trayectoria, opiniones de la profesión y experiencias en los medios de comunicación.

El licenciado Israel Gonzalez, explico que “ser periodista es una pasión que con el tiempo la hemos asumido como un compromiso de vida“. A su vez explica que cada profesional tiene un certificado que debe llevar siempre con credibilidad y responsabilidad, mientras muestra lo que esta oculto, y destaca aquello que el publico desea o necesita ver.

La jefa de prensa de Noticias Barquisimeto, Zuleydy Márquez, exclamo “no me equivoque” haciendo referencia a que escogió una carrera que disfruta “hoy puedo bailar en un concierto, compartir con artistas, pero mañana puedo estar con un abuelo que tiene muchas necesidades, necesita de mi ayuda, y puedo ser ese trampolín para poder colaborar en algo” agregó.

Pedro Montilla, operador en la radio Somos 93.5Fm expresó “el placer que da apoyar a las comunidades informando día a día y manteniendo activas a las autoridades para atender las problemáticas y sucesos que ocurren a diario”.

Daniel Rodríguez, moderador de Noticias Barquisimeto, opina que “para ser un buen periodista, se debe generar esperanza y credibilidad, así las personas pueden confiar en tu palabra”.

Ely Saúl Sequera, locutor certificado resaltó que “es un responsabilidad increíble, poder a través de un micrófono o de la acción de una noticia, llegar a tantas personas. Es un compromiso ético, moral, de saber comunicar y narrar los hechos” A veces uno de los errores mas frecuentes puede ser buscar parcialidad y tomar juicios de valor, lo mas importante es informar los hechos tal cual como sucedieron.

Oriana Lorenzo, redactora y reportera de la Corporación, detallo que “ser periodista no es solo contar la noticia, es investigar e ir en busca de la verdad” A su vez, confesó que estudiar comunicación social no lo tenia pensado y fue algo que surgió en el ultimo año de bachillerato, “aunque no fue un amor a primera vista, poco a poco me fui enamorando de la profesión y ahorita ejercerla me hace sentir satisfecha”.

Por otra parque, Daniel Oviedo, agregó que “es una labor que ejercemos a diario” y espera que se pueda ir avanzando con las nuevas tecnologías.

Finalmente Paula Edith Gil, concluyó diciendo que ser un periodista es “una pasión que nos une por esta profesión, ir mas allá de los acontecimientos para dar siempre con la verdad y darla a conocer a cada una de las personas”.

Paula Edith Gil / NB