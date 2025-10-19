​Una venezolana unió fe y sabor criollo en la vigilia que precedió la histórica canonización de los primeros santos del país.

​Miles de feligreses venezolanos, con la bandera tricolor al hombro, se congregaron en la Plaza de San Pedro del Vaticano la madrugada de este domingo 19 de octubre de 2025 para la vigilia previa a la canonización del beato José Gregorio Hernández y la beata Carmen Rendiles, quienes fueron proclamados por su Santidad, el Papa León XIV, como los primeros santos de Venezuela. En medio de este hito espiritual e histórico, un gesto sencillo, pero profundamente arraigado, se robó la atención de los presentes: una feligresa oriunda de Barquisimeto, estado Lara decidió honrar sus raíces de la manera más criolla posible: comiéndose una arepa.

La Fe que se Despierta con Sabor a Maíz

​Mientras el ambiente se llenaba de oraciones, cantos y una emoción palpable a la espera del momento cumbre, esta señora demostró que la devoción y el gentilicio van de la mano. Ella fue captada en un momento de pausa, saboreando una arepa rellena, el plato insignia del país caribeño.

​El hecho, que podría parecer una anécdota menor, se convirtió en un símbolo de la identidad venezolana en el corazón de la cristiandad. Consultada sobre el particular, la barquisimetana resumió su acción con una frase llena de picardía y orgullo criollo: «Venezolano que viene al Vaticano y no se come su arepa, pierde el viaje».

Este acto refleja la manera en que el venezolano entrelaza su profunda fe con sus costumbres más cotidianas, llevando un pedazo de su tierra y de su sazón incluso a un lugar tan solemne y distante como la Santa Sede. El Dr. José Gregorio Hernández, el «Médico de los Pobres,» y la Madre Carmen Rendiles, fundadora de las Siervas de Jesús, son figuras que han acompañado al pueblo en su día a día por décadas, y su elevación a los altares se siente como una victoria colectiva que merecía ser celebrada en todos sus matices.

Un Hito Nacional en Roma y en Lara

​La canonización, que se inició a las 10:00 am hora de Roma (4:00 am hora de Venezuela), fue seguida por miles de compatriotas en la Plaza de San Pedro, quienes asistieron portando la bandera nacional, camisetas con los rostros de los nuevos santos y una alegría desbordante. Al momento en que el Papa León XIV pronunció la fórmula oficial de la canonización, la Plaza de San Pedro estalló en vítores. En Venezuela, las campanas de las iglesias, incluidas las de Barquisimeto, repicaron a la misma hora en señal de júbilo nacional.

En la capital larense, al igual que en Isnotú (Trujillo, tierra natal de José Gregorio Hernández), se organizaron misas especiales y vigilias que se extendieron hasta la madrugada. Los feligreses se reunieron en parroquias y espacios públicos para seguir la transmisión en vivo, sintiendo la cercanía de este evento a pesar de la distancia física. La doble canonización, que convierte a José Gregorio Hernández, un laico ejemplar, y a Carmen Rendiles, una religiosa de vocación de servicio, en los primeros santos venezolanos, se ha catalogado como un momento de unidad y esperanza para una nación que tanto lo necesita.

​El gesto de la larense en el Vaticano, combinando su devoción con un buen bocado de su tierra, es una muestra de que, a donde vaya un venezolano, lleva consigo su fe y su cultura. La arepa, más que un alimento, se convirtió en un símbolo de la identidad inquebrantable que acompaña al migrante y al peregrino.

Reflexión: La Arepa, el Gentilicio y la Fe Inmigrante

​La canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles no es solo un acontecimiento religioso; es una inyección de identidad y orgullo nacional. Para los miles de venezolanos que se encuentran fuera del país, la figura del «Médico de los Pobres» y la Madre Carmen es un ancla a su fe y a su patria. La anécdota de la señora de Barquisimeto comiendo su arepa en el Vaticano subraya que la fe y la cultura son las maletas más ligeras y esenciales que lleva consigo el venezolano a cualquier rincón del planeta.

Este evento histórico, que culminará con una gran Fiesta de la Santidad en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas el próximo 25 de octubre, demuestra que, incluso en los escenarios más solemnes y universales, el gentilicio venezolano siempre encontrará una forma de manifestarse con sabor, alegría y una profunda devoción. La arepa y la fe han viajado de la mano, confirmando que el orgullo de ser venezolano se lleva en el corazón… y en la comida.

Hender «Vivo» González