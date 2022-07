Venezolano murió durante una fiesta en Colombia

Una amiga de la víctima, Ivanovna Helena Acosta, denunció ante Noticias Caracol que durante el desarrolló la eventualidad no se contó con personal de salud y tampoco agua.

Declaró que no hubo “ayuda inmediata para brindar una asistencia médica» en cuanto el joven empezó con «el comportamiento extraño». «Lo primero que hicimos fue preguntarle qué le pasaba y él lo único que hacía era balbucear”, relató la muchacha.

Contó que durante el baile su amigo comenzó a sentirse mal, pero no informó. “Simplemente lo acerqué hacia mi cuerpo, sentí su temperatura, estaba sudado, ya no tenía habla, hablaba entre sus labios, no entendíamos nada”, dijo.



Le sugirieron que le suministrará agua, porque la que tenían la usaron para echarle en la cabeza y en el pecho. “Uno de los de seguridad se ofreció a llenar un envase de Gatorade y se tardó 15 minutos en subir”, relató.



Acosta agregó que personas que se encontraban en el lugar se acercaron para prestar ayuda y darle respiración boca a boca.



Cuando conversaron con personal de logística, corroboraron que el venezolano había fallecido.

El portal Q’hubo Bogotá reseñó que otros acompañantes de Ricardo detallaron que la entrada al establecimiento fue difícil y debido a la gran cantidad de asistentes subieron a un segundo piso. “A la 1 de la mañana el señor ‘Pawlowski’ (un DJ) sube a la tarima y mi amigo empieza a sentirse mal. (…) La chica de logística empezó a llamar a más seguridad y pedimos asistencia, y así como si nada, nos dijeron que los organizadores no habían contratado primeros auxilios. Cuando llegué con la chica de logística me confirmaron los que nos estaban ayudando que ya estaba muerto”, manifestó el mejor amigo de Ricardo.



La familia de Ricardo es oriunda de Valencia, Venezuela, y residían en el barrio La Granja, en Engativá. En este sector, el criollo había instalado su restaurante ‘By Rick’.



“No saben el dolor que sentimos sus amigos, sus mamá y sus familiares. Él era un muchacho alegre, ocurrente, con ganas de echar para delante con su restaurante que abrió hace 3 meses, tenía metas claras de lo que quería hacer en su vida”, expresó otro de los allegados, quien solicitó que se esclarezca lo que realmente pasó con Ricardo.



Mientras están a la espera del resultado de las evaluaciones practicadas por Medicina Legal, los organizadores del evento ‘TECH NO Bogotá contradicen las versiones de los presentes.

Con Informaciòn de: La Iguana TV