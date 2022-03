Venezolano Martín Pérez regresa a los Rangers de Texas

El zurdo venezolano Martín Pérez, firma su regreso con los Rangers de Texas para la temporada 2022 de las Grandes Ligas – MLB.

Dicen por ahí que el buen hijo vuelve a casa y en el béisbol suele pasar, ya que el lanzador venezolano Martín Pérez, firmó desde la agencia libre con el equipo que debutó en las Grandes Ligas, con los Rangers de Texas para la temporada 2022.

Finalmente se supo que pasaría con el futuro de Pérez, quien viene de jugar con los Medias Rojas de Boston en 2021 y debido al paro laboral no había conseguido contrato para la próxima campaña de MLB, pero serán los Rangers el equipo con el que jugará en 2022.

Contrato

Según reportó Robert Murray, el lanzador venezolano firmó un contrato de un año y un total de $4 millones de dólares, estando pendiente solamente el examen físico.

Free-agent pitcher Martin Perez in agreement with the Texas Rangers, pending physical, according to sources familiar with the situation.

Martín Pérez no tuvo un buen paso por Boston y en 2021 no rindió como se esperaba, tanto así que terminó la temporada como relevista y no como abridor, sin embargo, esta nueva oportunidad en Texas ojalá le sirva para retomar su nivel y hacerse con un lugar en la rotación de abridores.

Por otro lado, los Rangers siguen invirtiendo dinero en la agencia libre, ya que antes del paro contrataron a Corey Seager y Marcus Semien, ahora refuerza su pitcheo con un viejo conocido como el venezolano.

En 2021

“El De Las Matas” viene de un año donde registró siete victorias, ocho derrotas, 4.73 de efectividad en 36 juegos (22 aperturas) y un total de 97 ponches.

Con Rangers

Desde 2012 a 2018 en su primera etapa en Rangers, registró récord de 43-49, 4.63 de efectividad en 761.1 innings de labor y un total de 462 ponches.

elfildeo.com