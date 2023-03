Venezolana sufrió brutal ataque a manos de su vecina en Argentina

Una sexagenaria venezolana sobrevivió al brutal ataque de su vecina con un cuchillo, en el barrio Munro, Vicente López de Buenos Aires en Argentina.

La víctima identificada como Petra Flores, de 64 años de edad, relató que el pasado 8 de marzo, salió a realizar sus compras rutinarias, pero cuando regresó a su casa, recibió nueve puñaladas en distintas partes del cuerpo.

Según el reporte y testimonio de Flores, las heridas fueron propinadas por su vecina.

“Estaba de espalda, cuando volteo la señora con el cuchillo y me lanza la primera estocada, le pregunté que qué le pasaba, me respondió que me odia y que soy una boluda. Comenzó a darme con el cuchillo por el cuello», dijo, según reseña RDN en su sitio web

Explicó, que aunque estaba con un familiar, no podían controlar las agresiones de la mujer.

Indicó, que tras recibir varias heridas y cer sobre un mueble pudieron contenerla por un momento, donde posteriormente soltó el cuchillo.

Sin embargo, la mujer regresó con otra arma blanca para continuar con su brutal ataque.

Poco despúes, llegaron al sitio funcionarios policiales que trasladaron a Petra hasta el Hospital, donde fue atendida por los hematomas y las heridas que tenía.

Tras el hecho y las pesquisas de los agentes de seguridad, se determinó que la victimaria es una persona con problemas psiquiátricos.

La mujer, aparentemente está medicada. Tiene nueve años viviendo en Munro pero se desconoce si había protagonizado algún episodio similar.

Con informaciòn de: Diario2001