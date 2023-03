Venezolana sufre ataque xenófobo en España

El pasado domingo la venezolana Adriana González, resultó víctima de xenofobia en España, a mano de dos mujeres en aparente estado de ebriedad.

A través de las redes sociales denunció lo sucedido en la ciudad de Alicante, donde la atacaron tanto física, como verbalmente sin explicación.

«Dos conductoras ebrias venían en el sentido contrario en el carril en el que yo debo conducir y me han impactado de forma frontal. Al bajarme del coche, se han dado cuenta de que era latina y pues, esto las ha hecho lívidas de la rabia», narró Adriana González.

Leer también: Pescadores hallan restos de persona en las vísceras de un tiburón

Xenofobia en pleno siglo XX1

Seguidamente, la venezolana que emigró en 2014 a España explicó cómo fue la agresión, a causa de las españolas que provocaron un accidente de tránsito.

«Me han tirado por el suelo, me han golpeado, arañado y mordido. Tengo como resultado una rectificación de la lordosis cervical, mordidas y tengo un edema en la parte trasera de mi cabeza, un esguince de tobillo por tratar de defenderme».

Igualmente Adriana explicó que también su novio trató de defenderla del ataque de xenofobia a mano de las dos españolas ebrias.

«Al tratarse de dos mujeres, no puede defenderse ni defenderme mucho. Al tratar de separarlas de mí, le golpeaban a él. Cuando llegó la Guardia Civil, ellas reaccionaron de forma violenta. Le hicieron el control de alcoholemia, por lo que pude escuchar resultó positivo, escuché que les retirarían el carnet».

Aparte de los procesos penales para encontrar a estas personas por un delito de seguridad vial, la venezolana también presentará una denuncia por agresión física tanto a ella como a su novio Adrián y por delito de odio en su contra.

«Llevo ocho años en España y si me hubieran dicho que esto me iba a pasar, no lo hubiera creído, pero sucede. Estoy segura que muchas personas han sufrido un ataque como el mío».

Con informaciòn de: VN