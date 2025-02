Vecinos denuncian persistente bote de aguas blancas frente al Liceo Lisandro Alvarado en Barquisimeto

Los habitantes de la carrera 15 entre calles 32 y 33, frente al Liceo Lisandro Alvarado, en el centro de Barquisimeto han expresado su preocupación por un bote de aguas blancas que persiste desde hace un mes y medio. Este problema ha generado malestar entre los vecinos, quienes denuncian la falta de solución por parte de las autoridades.

Marlon Andazola, un vecino de la zona, comentó sobre la situación: «Este bote sucedió por lo viejo que es el tubo. Ya ha venido Hidrolara varias veces y han descubierto que es de concreto. Ayer vino otro supervisor a observar y dijeron que iban a venir en el transcurso de la semana, pero me imagino que necesitan mejores maquinarias, pero si han venido».

Uno de los puntos críticos que destaca Andazola es que el tubo que presenta la fuga es un suministro principal. Esto no solo agrava el problema del bote de aguas blancas, sino que también interfiere directamente con el acceso al agua potable. “Cuando no hay agua en el sector, ahí sale. En este lugar no deja de salir agua a ninguna hora”, asegura, evidenciando cómo esta situación se convierte en un ciclo perpetuo de escasez y desperdicio del vital líquido.

La situación ha impactado directamente en el suministro de agua de los residentes, quienes añaden: «Claro que afecta porque no nos llega agua, como antes nos llegaba».

La situación del bote de aguas blancas en el sector es un recordatorio de la importancia de la infraestructura adecuada y del compromiso de las autoridades para atender las necesidades de la población. Los vecinos esperan que su voz sea escuchada y que pronto puedan disfrutar de un suministro de agua regular y libre de inconvenientes.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto