Vecinos denuncian a Restaurant La Nova West por escándalos en las madrugadas: “No tenemos paz” (+Video)

Desde el 3 de diciembre del año 2021, los vecinos de la Ciudad Residencial Centro Metropolitano Javier, ubicada en el oeste de Barquisimeto, específicamente en la Av. Libertador al lado de la Urb. El Obelisco. Se han visto afectados por los ruidos que se generan desde la terraza del Restaurant la Nova West y expresan que no han tenido solución por parte de los organismos de seguridad del Estado.

Angelo Cratere, dice que no pueden descansar en sus hogares: “No tenemos paz dentro de nuestros hogares. Además cuando cierran la gente se queda afuera con la bulla de los carros. La denuncia la tiene prefectura y fiscalía, pero no hemos tenido solución“, resaltó.

Además, el afectado relató que el problema son los días de semana, además de los fines de semana y la mediación ha sido imposible: “Se han llevado a cabo dos procesos de conciliación que han sido violados por ellos“, apuntó.

José Luis Lucena, Vicepresidente del Condominio, aseguró que se ven afectados niños y adultos mayores por esta situación: “Somos 28 apartamentos por torre y todos nos vemos afectados“, indicó.

Vilma Cuello, otra de las afectadas explica que también explotan fuegos artificiales en horas de la madrugada: “Esto es un bochinche y un escándalo. Todos somos afectados por ese ruido, queremos que se avoquen al caso“, destacó.

Miguel Mendoza respondió por su mamá preocupado por la salud de ella: “Mi mamá desde que empezó este problema no ha podido dormir bien, ella es muy sensible con el ruido y también hay otras personas que tienen el mismo problema. A mi tampoco me deja dormir, es bastante molesto”, explicó.

Para finalizar, señalaron que se sienten atropellados por el Restaurant La Nova West, ubicado en el Centro Industrial Libertador y esperan una pronta solución.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto