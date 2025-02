Vecinos del sector La Voz de Lara solicitan el asfaltado de sus calles

Los residentes del sector La Voz de Lara, ubicados en la carrera 34 entre calle 27 y 28, han expresado su creciente frustración por el mal estado de sus calles y han solicitado de manera urgente el asfaltado de las mismas.

Jairo Casanova, uno de los vecinos afectados, compartió su descontento: “Gracias a Dios, después de cuatro años de problemática, en diciembre del 2024 se realizaron trabajos de acometida de aguas negras en la principal de toda la cuadra. Sin embargo, ahora estamos lidiando con un polvo constante que afecta nuestra salud, especialmente a los niños y ancianos. La planificación de estas obras ha sido deficiente, y los huecos que se forman son un peligro para todos”.

Los habitantes de la zona han señalado que la falta de asfaltado ha generado problemas de salud, como alergias y enfermedades respiratorias, debido al polvo que se levanta en el ambiente. “Es inaceptable que tengamos que vivir así. La situación se vuelve insostenible, especialmente cuando llueve, ya que el agua se acumula en los baches, creando un ambiente propicio para la proliferación de mosquitos y otros vectores de enfermedades. Esto no solo afecta nuestra calidad de vida, sino que también pone en riesgo la salud de nuestros hijos”, continuó Casanova, quien ha visto cómo sus vecinos sufren por las condiciones adversas.

La comunidad ha intentado comunicarse con las autoridades locales en varias ocasiones, pero hasta ahora no han recibido respuestas satisfactorias. “Hemos organizado reuniones y enviado cartas, pero parece que nuestras voces no son escuchadas. Necesitamos que alguien se preocupe por nosotros y actúe de manera inmediata. No estamos pidiendo lujos, solo condiciones mínimas para vivir dignamente”, expresó.

Los residentes de La Voz de Lara esperan una pronta respuesta de las autoridades locales para resolver esta situación que afecta gravemente su calidad de vida y la de sus familias, y han decidido unirse en una campaña para visibilizar su problemática y exigir el asfaltado de sus calles.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto