Vecinos del sector Indio Manaure claman por proyectos de vialidad

Los habitantes del sector Indio Manaure de la parroquia Santa Rosa de Iribarren, claman con urgencia a las autoridades municipales por la reactivación y culminación de los proyectos de vialidad para su comunidad. La falta de asfalto, aceras, brocales y desagües ha convertido la vida diaria en un desafío, a pesar de ser, según sus residentes, un «barrio céntrico».

En conversación con Judelia, una residente del sector 8 con calle 4A, se hizo palpable la frustración por los años de espera. «Estuve hablando con una ingeniero de la alcaldía y le planteé recoger la tierra para que puedan funcionar las Rutas por aquí,» comentó Judelia, evidenciando los esfuerzos comunitarios para paliar la situación.

La problemática abarca la mayoría de las calles del sector, que se encuentran sin asfaltar. «Nos hacen falta las aceras, desagües, brocales,» señaló la vecina. Si bien la respuesta oficial ha sido que los proyectos «están en proyecto», Judelia pregunta con preocupación: «pero hasta cuándo vamos a esperar».

Finalmente, la habitante de Indio Manaure hizo un llamado directo a las autoridades locales para que visiten y atiendan las necesidades del sector. «Acuérdense de nosotros, de culminar los servicios, este es un barrio céntrico, no es una comunidad que supuestamente está consolidada,» sentenció, subrayando que su comunidad, a pesar de su ubicación, sigue careciendo de los servicios básicos de infraestructura urbana.

Los vecinos esperan una pronta respuesta y la ejecución efectiva de las obras prometidas para mejorar la calidad de vida en Indio Manaure.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto