Vecinos de Yacural en Barquisimeto, solicitan inspección del servicio eléctrico

Habitantes de la comunidad Yacural en Barquisimeto, hacen un llamado a los organismos competentes para que inspeccionen y realicen la ubicación debida de un poste eléctrico ubicado en la avenida principal y suministra el servicio a diferentes viviendas. Lo cual perturba notablemente la calidad del mismo.

Yenifer Padilla residente de la comunidad, es la más afectada ya que uno de los postes eléctricos se encuentra dentro de su vivienda, ocasionándole graves problemas de electrificación. «Se me han quemado diferentes artefactos eléctricos. Los días lluviosos son los de mayor pavor y rezo para que no ocurra una desgracia», comentó Padilla

Así mismo hace un llamado a las entidades competentes como EMICA Y CORPOELEC a que atiendan su reclamo. «Me he acercado en diferentes ocasiones a los organismos públicos y no he tenido respuesta» aseveró Padilla.

En una de las últimas visitas que realizó a la empresa eléctrica, se le notificó que el costo de reubicación del poste es elevado y debería ser cubierto por ella. Padilla no cuenta con los recursos monetarios para cubrir los gastos del trabajo que se debe realizar, y reafirmó su llamado a las autoridades competentes ya que se encuentran niños en su vivienda y corren el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto