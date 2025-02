Vecinos de San Antonio II en Barrio Unión llevan un mes sin luz tras explosión de transformador

Los habitantes de la carrera 2 con calle 18 del sector San Antonio II de Barrio Unión, denuncian aproximadamente un mes sin servicio eléctrico tras la explosión de un transformador. La situación ha generado malestar entre los vecinos, quienes exigen una pronta solución a las autoridades competentes.

Según Pastora Gallardo, vecina de la comunidad, el transformador reventó un viernes por la noche alrededor de las 11:00 pm. Al día siguiente, personal de Corpoelec llegó al lugar, realizó una inspección y prometió solucionar el problema. Sin embargo, desde entonces no han regresado. «Dijeron que lo iban a reparar un miércoles, pero no sabemos cuál miércoles será», comentó.

Gallardo denunció que, a pesar de haber acudido nuevamente a Corpoelec, no han recibido ninguna ayuda. «Nos dicen que la solución viene pronto, que no hay transformadores, que están esperando, pero no es así. Nadie nos ha ayudado, ni siquiera los consejos comunales», expresó con frustración.

La falta de electricidad ha afectado gravemente a más de 100 familias del sector, incluyendo niños y adultos mayores. «De noche esto es muy oscuro, desde aquí hasta los callejones es total oscuridad. La situación es insostenible», relató Gallardo.

Los vecinos hacen un llamado urgente al gobernador y al alcalde para que intervengan y solucionen este problema. «Ya no lo aguantamos más. Necesitamos que nos escuchen y resuelvan esta situación lo más pronto posible», concluyó Gallardo.

La comunidad de San Antonio II espera que las autoridades actúen con prontitud para restablecer el servicio eléctrico y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto