Vecinos de Las Trinitarias de Barquisimeto: “Nos negamos a la construcción de una sede de Justicia y Paz en el sector” (Fotos)

Vecinos de la segunda etapa de la Urbanización de Las Trinitarias, ubicada en la parroquia Santa Rosade Barquisimeto, protagonizaron una protesta a primera hora de la mañana, de este miércoles 27 de septiembre, en la calle Los Olivos de la mencionada comunidad, con el objeto de dar a conocer su descontento con respecto a la construcción de una de las sede de la casa de justicia y paz en la zona.

El equipo de Noticias Barquisimeto, conformado por Daniel Oviedo e Iván Anzola realizaron una trasmisión en vivo, donde conocieron la versión oficial de los afectados, quienes detallan que la solicitud es que se busque otro espacio que no afecte de manera directa la convivencia de los sectores involucrados.

Para los habitantes, la realización de dicha institución perjudica alrededor de 1500 personas del sector Las Trinitarias y Patarata, la mayoría son de la tercera edad, por lo que no es bueno que en el terreno escogido se realicen esa infraestructura que va generar un colapso, no solo por la presencia de privados de libertad, familiares y vendedores ambulantes, sino que se incrementará el caos urbano en la zona y con el colapso de los servicios públicos ya es suficientes.

Alba Gutiérrez, habitante de la segunda etapa de las Trinitarias explicó, que está de acuerdo con el proyecto de las casas de justicia y paz para poder agilizar los retrasos procesales, pero es necesario tomar en cuenta la opinión de los habitantes. “En la comunidad existen varios espacios que son subutilizados como la sede de Niños Cantores y los los alrededores de la Policía Municipal, y otras más, no es necesario utilizar las áreas verdes y de recreación de la urbanización”.

Detalló, que “No queremos la construcción de la sede de la casa de Justicia y Paz, utilicen las edificaciones que están abandonadas desde hace muchos años, esto es una zona residencial y no queremos que se siga perdiendo el concepto urbanístico, como lo vienen haciendo desde hace varios años.”

A la problemática se le agrega, la falta de servicios públicos, a juicio de los vecinos la avenida Bicentenario se encuentra inutilizada, trancada, la quebrada que que allí se encuentra está colapsada, llena de maleza y a raíz de los diferentes eventos que se realizan en el complejo ferial se proliferan las moscas y roedores en la zona por los animales que allí se exponen.

Por su parte Mileidy Jaramillo, habitante confirmó que, “como consejo comunal forman parte de un gobierno local, comunitario que representa un poder popular, al principio nos impusieron el mercado y nos convirtieron la zona en un relajo, no queremos que eso siga sucediendo con los privados de libertad.”

Así mismo corrroboró que, “ Nos enteramos de manera informal de la situación y eso no es el deber ser, el inspector Félix Ochoa, comisionado para instalar la casa de Justicia y Paz, nos explicó el proyecto, les señalamos nuestros motivos y aun así no atendieron nuestras peticiones, nos reunimos con el prefecto Víctor Hernández y le refutamos su propuesta, no estamos de acuerdo.”

En medio de las declaraciones de la transmisión, los protestantes fueron llamados por las autoridades para una reunión inesperada con el Comisionado Encargado, con el fin de llegar acuerdos y buscar una solución oportuna a la circunstancia.

Zuleydy Márquez Nb