Vaticano rechaza especulaciones sobre renuncia del Papa Francisco

«Todo me parecen especulaciones inútiles. Ahora pensamos en la salud del Santo Padre, en su recuperación, en su regreso al Vaticano: éstas son las únicas cosas que cuentan». Así responde, en una entrevista concedida al «Corriere della Sera», el cardenal secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, a la pregunta sobre el hecho de que los medios de comunicación hablen estos días de la posible renuncia del Papa Francisco, hospitalizado en el Hospital Gemelli desde el pasado viernes 14 de febrero.

Al periodista que le consultó si percibe un clima particular en medio de la difusión de noticias falsas y cuervos en torno al Vaticano, el cardenal respondió: «Honestamente, debo decir que no sé si hay tales maniobras y trato, en todo caso, de mantenerme al margen. Por otra parte, creo que es bastante normal que en estas situaciones puedan difundirse rumores incontrolados o se haga algún comentario inapropiado: ciertamente no es la primera vez que ocurre. Sin embargo, no creo que haya ningún movimiento en particular, y hasta ahora no he oído nada parecido».

El cardenal Parolin, que regresó hace unos días de Burkina Faso, hizo saber al Papa que estaba disponible para encontrarse con él en el hospital si lo consideraba necesario, «pero hasta ahora no ha habido necesidad». «En este sentido, añadió, es mejor que permanezca protegido y que reciba el menor número de visitas posible, para que pueda descansar y hacer así más eficaces las terapias a las que se está sometiendo. Gracias a Dios, las noticias que llegan de Gemelli son alentadoras, se está recuperando. Le han enviado documentación y eso significa que progresa adecuadamente».

Por su parte, el Prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Cardenal Víctor Manuel Fernández, entrevistado por el diario argentino La Nación, afirma que «no tiene sentido que algunos grupos presionen para que renuncie. Ya lo han hecho varias veces en los últimos años, y ésta sólo puede ser una decisión totalmente libre del Santo Padre, para que sea válida». Y añade: «No veo un clima pre-cónclave, no veo que se hable de un posible sucesor más de lo que se hablaba hace un año, es decir, nada especial». Y concluye: «Para mí es importante que el cuerpo del Papa haya reaccionado bien al tratamiento actual».

