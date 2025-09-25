Varias replicas de movimiento telúrico se sintieron en Barquisimeto, Cabudare y otras regiones del país

En horas de la noche desde las 10:45 PM. del miércoles 24 de septiembre varios movimientos telúricos se sintieron en Barquisimeto y Cabudare, también reportan en varias zonas del país.

Según varios reportes de grupos de Wasap se sintieron en Zulia, Barinas y Lara, hasta este momento esperamos el reporte oficial de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

Los tres temblores que se han sentido la noche de hoy han tenido las siguientes magnitudes

El primero 6.1

El segundo 5.4

El tercero 4.9

Y éste último de 7.2

Con éste último siendo el más fuerte deben haber réplicas…

Recomendaciones en medio de temblores tan fuertes

No sé coloque cerca de ventanas de vidrio, ni cerca de estanterías o lámparas, busque una zona en su casa donde esté una columna o en un patio que no tengas paredes que puedan caer, trate de mantener la calma… Si pueda tenga un pequeño bolso preparado con algo de ropa y sus medicamentos si toma

Hender «Vivo» González y Edwin «Sport» Hevia