Usuarios del Terminal de Pasajeros de Barquisimeto solicitan “mejoras urgentes” a las instalaciones

El Terminal de Pasajeros de Barquisimeto se encuentra en el centro de la polémica, con usuarios y transportistas denunciando las “deplorables condiciones” de sus instalaciones y exigiendo una intervención inmediata de las autoridades.

«Cuando llueve, esto es un caos total, llueve más adentro que afuera«, afirmó Juan Briceño, un usuario frecuente del terminal, quien también señaló la falta de mantenimiento general y el deterioro de la infraestructura. «Lo único que medio funciona son los baños«, agregó.

Mirna Sánchez, otra usuaria, describió las instalaciones como «feas, feas«, y destacó la necesidad urgente de pintura y mejoras para brindar comodidad a los pasajeros. «Soy usuaria frecuente, viajo al oriente, y aquí el terminal no brinda ninguna comodidad. Incluso me he sentido insegura al caminar por algunos pasillos que no están iluminados. Ni siquiera he querido entrar a los baños«, enfatizó.

Las denuncias de los usuarios resaltan la falta de mantenimiento, la inseguridad y la incomodidad que sufren quienes utilizan el terminal de pasajeros. En días recientes transportistas también denunciaron el estado en que se encuentra el terminal alegando que está afectada “el 100 %” de la misma.

El equipo reporteril de Noticias Barquisimeto intentó obtener declaraciones de la gerencia del terminal, pero se informó que el gerente no se encontraba en las instalaciones por motivos de salud.

Ante esta situación, los usuarios hacen un llamado urgente a las autoridades competentes para que tomen medidas inmediatas y mejoren las condiciones del Terminal de Pasajeros de Barquisimeto, garantizando así la seguridad y comodidad de quienes transitan por sus instalaciones.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto