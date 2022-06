Usuarios de Digitel denuncian que son victimas de una serie de fallas en el servicio de recargas (+Tweets)

Este sábado 04 de junio, los usuarios de la empresa telefónica Digitel denuncian por redes sociales, específicamente a través de Twitter, que son victimas de una serie de fallas en el servicio de recargas de la plataforma Digitel.

Según indican, en algunas entidades financieras, como el Banco de Venezuela y Banesco, se les habría hecho imposible transferir dinero a sus líneas.

«En (el Banco) Venezuela no me aparece Digitel y Banesco no deja», respondía Javier a otro usuario que presenta la misma falla.

«Por ninguna plataforma Digitel permite recargar, en @BcodeVenezuela no aparece, en @Banesco dice en mantenimiento, @bancamiga no puede procesar por la web y en los POS codigo 10», señaló el usuario Pedro Medina.

Leer también: Más de 18 mil nuevas pensiones fueron otorgadas por el IVSS

Usuarios de Digitel denuncian que son victimas de una serie de fallas en el servicio de recargas

«Estoy estirando los 0.87bs de saldo que me quedan porque Digitel no me deja recargar», escribió la usuaria María Valentina Balza.

«¿Alguien sabe que paso con Digitel? que no permite hacer recargas», preguntó la usuaria Vestalia.

«La plataforma esta caída y no es solo en banco de Venezuela… Lo terrible de esta empresa es que la misma no cuenta con soporte, y no se ha pronunciado al respecto. #DIGITEL», manifestó el usuario Erick Alarcon.

Hasta los momentos la operadora no ha realizado anuncios oficiales al respecto.

En Venezuela no me aparece Digitel y Banesco no deja — Javier (@Vuaamos) June 4, 2022

Por ninguna plataforma Digitel permite recargar, en @BcodeVenezuela no aparece en @Banesco dice en mantenimiento, @bancamiga no puede procesar por la web y en los POS codigo 10 — Pedro Medina S (@petmed76) June 4, 2022

Estoy estirando los 0.87bs de saldo que me quedan porque digitel no me deja recargar. — María Valentina Balza. (@Mvbm_) June 4, 2022

¿Alguien sabe que paso con digitel? que no permite hacer recargas — Veѕtαliα🎶 (@vestalinda) June 4, 2022