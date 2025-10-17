Usuarios de Barquisimeto reportan fallas en plataformas bancarias: «Generan caos en transacciones y pago móvil»

Usuarios reportan fallas en las plataformas del Banco de Venezuela (BDV), Banesco y Mercantil, entre otras instituciones bancarias en Barquisimeto, desde la mañana de este viernes 17 de octubre.

A través de redes sociales, se ha reportado una serie de fallas e intermitencias que impiden a los clientes el acceso a sus cuentas y la realización de operaciones fundamentales como transferencias, movimientos bancarios y pagos a través de la modalidad Pago Móvil.

Los reportes de los ciudadanos indican que el inconveniente persiste al intentar ingresar a las plataformas digitales, lo que ha generado serias complicaciones en el día a día. Muchos han manifestado haber tenido que desistir de realizar compras esenciales, como el pago de transporte o alimentos, debido a la imposibilidad de concretar las transacciones.

Usuarios reportan fallas en plataformas bancarias: «Generan caos en transacciones y pago móvil»

Estas fallas han provocado un impacto significativo en los clientes, quienes enfrentan dificultades para efectuar transacciones electrónicas, consultar saldos y recibir pagos. Ante la magnitud de la problemática, se ha sugerido a los afectados canalizar sus reclamos y denuncias formales ante la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).

La situación se torna crítica debido a la alta dependencia de los comercios y establecimientos del país al Pago Móvil, e incluso al sistema Biopago, lo que hace primordial el correcto funcionamiento de las plataformas. Los clientes han solicitado una respuesta inmediata a las entidades bancarias para conocer la causa de estas irregularidades que impiden el pago, el uso del sistema de huella (Biopago) o el ingreso a las aplicaciones digitales.

A modo de ejemplo, la usuaria Carolina Giménez reportó un caso de transacción fallida: «Realicé mi Pago Móvil a mi otra cuenta bancaria, pero al revisar, el dinero no se reflejó. Al ingresar a la plataforma del banco receptor, me sorprendo al constatar que tampoco tengo allí el monto en bolívares».

Otros ciudadanos han enfatizado la frustración de tener que abandonar sus compras: «He intentado acceder al Banco de Venezuela, Banco Banesco y Mercantil, pero simplemente no me permite el ingreso», indican. Se mantiene la expectativa por un comunicado oficial de las entidades bancarias que ofrezca soluciones y aclare la persistencia de los inconvenientes.

Por: Edwin «Sports» Hevia / NB