US Open 2025: La Japonesa Naomi Osaka le ganó la batalla a la Estadounidense Coco Gauff y avanzó a cuartos de final

La japonesa avanzó a los cuartos de final del US Open 2025.

Naomi Osaka eliminó a Coco Gauff 6-3, 6-2 en el Abierto de Estados Unidos con un tenis mucho más confiado y consistente el lunes para alcanzar los cuartos de final de un Grand Slam por primera vez en cuatro años y medio.

La número 23 del ranking fue mejor en todo momento que Gauff, número 3 del mundo, cuyos repetidos errores realmente marcaron la diferencia en el estadio Arthur Ashe.

Desde su lado, ciertamente lo fue. Osaka mostró la actitud —y, lo que es más importante, el gran servicio y los potentes golpes— que la han llevado a ganar cuatro majors, todos en canchas duras. Eso incluye títulos en el Abierto de Estados Unidos en 2018 y 2020, y en el Abierto de Australia en 2019 y 2021.

Fue en el Abierto de Francia de 2021 cuando Osaka ayudó a iniciar una conversación global sobre la salud mental al revelar que sentía ansiedad y depresión. Luego tomó una serie de descansos del circuito.

Su trofeo más reciente Melbourne Park fue la última vez que Osaka llegó a la cuarta ronda de un Grand Slam hasta este partido contra Gauff, una jugadora de 21 años de Florida que posee dos trofeos de Grand Slam. El primero llegó en Flushing Meadows en 2023 y el segundo en el Abierto de Francia en junio de este año.

Hender «Vivo» González

