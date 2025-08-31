US Open 2025: La Estadounidense Coco Gauff avanza a octavos de final luego de vencer a la Polaca Magdalena Frech en dos sets

La tenista busca revalidar el título que logró en Nueva York en el 2023.

La tenista estadounidense, Coco Gauff, avanzó hasta los octavos de final del US Open tras derrotar este sábado a la polaca Magdalena Frech por un resultado de 6-3 y 6-1.

Gauff, número 3 del mundo y campeona de esta competencia en el 2023, está trabajando arduamente para poder levantar de nuevo este trofeo y poder escalar posiciones en la WTA.

Este se convirtió en el partido más sóido de la tenista en lo que va de competencia, cometiendo apenas cuatro dobles faltas y metió el 76 % de primeros saques.

«Ha sido una semana intensa para mí, pero creo que necesitaba esos momentos duros para poder avanzar. Me estaba poniendo demasiada presión, pero estoy aquí para disfrutar», expresó tras el partido.

En octavos de final, la estadounidense se medirá con la ganadora de la eliminatoria entre la japonesa Naomi Osaka, doble campeona en Nueva York (2018 y 2020) y la australiana Daria Kasatkina.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder